Yerinde 1 lira, markete 10 lira: Tarlada hasadı sürüyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaretli karpuz, tarlalardan hasat edilerek satış noktalarına gönderilmeye başlanırken, üreteci bu yıl fiyatlardan memnun değil. Üretici Mehmet Ergün, "Tarlada 1 lira markette 10 lira, aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu, ilçenin önemli üretim merkezlerinden Medetli köyündeki arazilerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor.