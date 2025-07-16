Yerinde 1 lira, markete 10 lira: Tarlada hasadı sürüyor

Osmaneli karpuzunun tüketiciler tarafından aroması, tadı ve kalitesiyle ilgi gördüğünü belirten üretici, "Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Gübre fiyatları, mazot fiyatları işçilikler bu yıl belimizi büktü. Ama sattığımız karpuz geçen yıla göre dörtte birden daha aşağı indi. Geçen yıl en kötü karpuzu 50-60 liraya satarken 1 metrekaresini bu sene bu tarlayı 7 liraya veriyoruz. Bu tarlada en az 7 ton mal var, yani 1 liraya geliyor kilogramı. Şehirlerde bulunan marketlerde bu karpuz en ucuzu 10 lira aşağıya yok. Aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor"



