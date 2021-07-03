Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor)

Corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'yerinde aşı uygulaması'yla artık sağlık merkezleri dışıda da aşılama yapılıyor. Peki, vatandaşların randevusuz aşı olabileceği noktalar nerelerde var?

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ntv.com.tr 03.07.2021 - 10:53

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 51 milyonu geçti. 18 yaş üstü herkesin aşı olmaya başlamasıyla aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı, yerinde aşı uygulaması kapsamında, ülkenin birçok noktasına randevusuz aşı noktası kurdu. Bu noktalarda aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan tercih ettikleri Covid-19 aşısını yaptırabiliyor. İşte Türkiye'deki aşı noktalarından bazıları...

İSTANBUL - MARMARAY İSTASYONU Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında başladı. Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar ve hemşireler görevlendirildi.

Aşı olmak için gelenler tek tek aşılama noktasında bulunan odaya alınarak virüse karşı aşılanıyor. Uygulama kapsamında o anda orada bulunan yolcu, TCDD çalışanları veya yolu oradan geçen herkesin aşılanabileceği uygulamada aşılama sayısının arttırılması hedefleniyor. Aşılama noktalarına gelenlerin randevu alması gerekmiyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da aşı merkezi hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiği aşı merkezinde aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular, Covid-19 aşılarını olabilecek.

Personel ve yolcuların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezi, terminal binası gelen yolcu katındaki PTT Şubesi'nin karşısındaki alanda yer alıyor. Sadece 7 gün boyunca açık kalacak aşı merkezi sabah 10:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.

İSTANBUL HAVALİMANI Sağlık Bakanlığı daha önce İstanbul Havalimanı’nı aşı merkezini hizmete alarak personellere yönelik aşılama çalışmalarını başlatmıştı. Aşı uygulamasının kapsamı genişletilerek Türk yolcular da aşılanmaya başlandı.

İstanbul Havalimanı’na girişte biletlerini ibraz eden ve aşı hakkı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, aşı merkezinde haftanın 7 günü 08.00–17.00 saatleri arasında aşılarını olabilecekler. Böylece İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcular hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını yaptırarak terminalden ayrılabilecek.

HAREM OTOGARI Mobil sağlık ekipleri, Üsküdar'da bulunan Harem Otogar işletme noktasında da aşı uygulamasına başladı. Otogarı kullanan yolcu ve çalışanlara anonsla duyuru yaptı. Anonsun ardından gelenler tek tek aşılarını oldu. Harem Otogarı'ndaki aşı uygulamasının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

ANKARA ŞEHİRLERARASI TERMİNAL İŞLETMESİ Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan sağlık merkezinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması başlatıldı. Vatandaşlara onay kodu düzenlenerek, sisteme girişleri gerçekleştirildikten sonra corona virüs aşıları yapılıyor.

Aşılarını yaptıranlardan bir süre istirahat etmeleri istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bulunduruluyor. AŞTİ'de aşılarını yaptıran vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, randevu almadan kolaylıkla aşılarını yaptırabildiklerini söyledi.

MARİNADA AŞI UYGULAMASI Muğla'da Bodrum Sağlık Müdürlüğü'nce, ilçede belirlenen noktalarda 'yerinde aşı uygulaması' yapılıyor. Halkın yoğun olduğu bazı mahallelerde, AVM’lerde ve marinalarda sürdürülen uygulama, nüfusa göre en fazla aşılama oranına sahip yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın ilçesi Bodrum'da da vatandaşlardan ilgi görüyor. Neyzen Tevfik Caddesi'nde ünlü işletmelerin yer aldığı marinada oluşturulan aşı uygulama noktası da buradaki işletme çalışanlarının yanı sıra tatile gelenlerin aşı yaptırdığı yer oldu.

Aşılama noktasına gelen vatandaşlara, form doldurup isimleri sisteme işletildikten sonra hemen aşıları vuruldu. Aşılama sonrası vatandaşların karşılaşabileceği alerjik reaksiyona müdahale için de 112 Acil Servis ambulansı hazır bekletildi.

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI Ankara Esenboğa Havalimanı’nda da kurulan aşı uygulama noktası sayesinde aşı olmak isteyen yolcu ve havalimanı çalışanları hemen aşısını olabiliyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen aşılamalar hakkında bilgi veren Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Göker, “Devlet hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerimizde, bunun yanı sıra da AVM, tren garları, otogarlardan sonra bugün de havalimanlarında aşı yapmaya başladık. Elimizden geldiğince, imkan dahili olan her yerde aşılarımızı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR: ESPARK'TA AŞI UYGULAMA MERKEZİ Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında şehrin en işlek alışveriş merkezi olan Espark’ın alt katında ‘Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ kuruldu.

Günlük 30 binin üzerinde ziyaretçi ortalamasına ve bin 500 personele sahip olan alışveriş merkezinde uygulanan aşılaman randevuya ihtiyaç olmadan isteyen herkes yararlanabiliyor.

İZMİR: İZBAN HALKAPINAR İSTASYONU İzmir'de İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda da aşılama noktası kuruldu. Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle kurulan stantta randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.



İstasyon içerisinde oluşturulan stantta aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların ve istasyon çalışanlarının aşıları yapıldı.

İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda 15 Temmuz'a kadar hafta içi 16.00-20.00 saatlerinde, İzmir Alsancak Garı'nda da hafta sonu 16.00-21.00 saatlerinde aşı uygulamasına devam edilecek.

ÇORUM'DA İLÇE PAZARINA AŞI NOKTASI Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz Covid-19 aşısı yaptırabiliyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise sebze pazarına kurulan Covid-19 aşı noktasında ilk gün 50 kişiye aşı uygulandığı aktarılarak 28 Haziran'dan itibaren Alaca Cumhuriyet Meydanı'na da aşı noktası kurulduğu belirtildi.

ISPARTA'DA BELEDİYE BİNASI Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da aşı istasyonu kuruldu. Belediye binası içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı istasyonu sayesinde belediye personeli ve vatandaşlar sıra beklemeden aşılarını olabiliyor.

DİYARBAKIR'DA ÇARŞIDA AŞI NOKTASI Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekiplerince randevusuz yerinde aşı uygulaması yapılıyor. Dicle Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde de randevusuz aşı uygulaması devam ediyor. İlçe merkezinde çarşıda, halk pazarı önünde ve kurum taramaları ile esnaf taramalarında vatandaşlara randevusuz aşı yapıyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da Biontech aşıları arasında seçim yapabiliyorlar. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

TCDD ESKİŞEHİR GARI TCDD Eskişehir Garı’nda kurulan Aşı Birimi ile giden ve gelen yolcuların yanı sıra gar çalışanları da hemen yanlarında bulunan aşı imkanından yararlanabiliyor.