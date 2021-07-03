Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor)

Corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'yerinde aşı uygulaması'yla artık sağlık merkezleri dışıda da aşılama yapılıyor. Peki, vatandaşların randevusuz aşı olabileceği noktalar nerelerde var?

ntv.com.tr 03.07.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 03.07.2021 - 10:55

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 1

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 51 milyonu geçti. 18 yaş üstü herkesin aşı olmaya başlamasıyla aşılama çalışmaları hız kazandı.

Sağlık Bakanlığı, yerinde aşı uygulaması kapsamında,  ülkenin birçok noktasına randevusuz aşı noktası kurdu. 

Bu noktalarda aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan tercih ettikleri Covid-19 aşısını yaptırabiliyor.

İşte Türkiye'deki aşı noktalarından bazıları...

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 2

İSTANBUL - MARMARAY İSTASYONU

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında başladı.

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar ve hemşireler görevlendirildi. 

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 3

Aşı olmak için gelenler tek tek aşılama noktasında bulunan odaya alınarak virüse karşı aşılanıyor.

Uygulama kapsamında o anda orada bulunan yolcu, TCDD çalışanları veya yolu oradan geçen herkesin aşılanabileceği uygulamada aşılama sayısının arttırılması hedefleniyor. Aşılama noktalarına gelenlerin randevu alması gerekmiyor. 

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 4

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da aşı merkezi hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet verdiği aşı merkezinde aşı hakkı bulunan tüm havalimanı personeli ve yolcular, Covid-19 aşılarını olabilecek.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 5

Personel ve yolcuların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezi, terminal binası gelen yolcu katındaki

PTT Şubesi'nin karşısındaki alanda yer alıyor. Sadece 7 gün boyunca açık kalacak aşı merkezi sabah 10:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 6

İSTANBUL HAVALİMANI

Sağlık Bakanlığı  daha önce İstanbul Havalimanı’nı aşı merkezini hizmete alarak personellere yönelik aşılama çalışmalarını başlatmıştı.

Aşı uygulamasının kapsamı genişletilerek Türk yolcular da aşılanmaya başlandı. 

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 7

İstanbul Havalimanı’na girişte biletlerini ibraz eden ve aşı hakkı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, aşı merkezinde haftanın 7 günü 08.00–17.00 saatleri arasında aşılarını olabilecekler.  

Böylece İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcular hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını yaptırarak terminalden ayrılabilecek.  

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 8

HAREM OTOGARI

Mobil sağlık ekipleri, Üsküdar'da bulunan Harem Otogar işletme noktasında da aşı uygulamasına başladı.

Otogarı kullanan yolcu ve çalışanlara anonsla duyuru yaptı. Anonsun ardından gelenler tek tek aşılarını oldu. Harem Otogarı'ndaki aşı uygulamasının önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 9

ANKARA ŞEHİRLERARASI TERMİNAL İŞLETMESİ

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ)  bulunan sağlık merkezinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Vatandaşlara onay kodu düzenlenerek, sisteme girişleri gerçekleştirildikten sonra corona virüs aşıları yapılıyor. 

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 10

Aşılarını yaptıranlardan bir süre istirahat etmeleri istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bulunduruluyor.

AŞTİ'de aşılarını yaptıran vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, randevu almadan kolaylıkla aşılarını yaptırabildiklerini söyledi.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 11

MARİNADA AŞI UYGULAMASI

Muğla'da Bodrum Sağlık Müdürlüğü'nce, ilçede belirlenen noktalarda 'yerinde aşı uygulaması' yapılıyor.

Halkın yoğun olduğu bazı mahallelerde, AVM’lerde ve marinalarda sürdürülen uygulama, nüfusa göre en fazla aşılama oranına sahip yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın ilçesi Bodrum'da da vatandaşlardan ilgi görüyor.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde ünlü işletmelerin yer aldığı marinada oluşturulan aşı uygulama noktası da buradaki işletme çalışanlarının yanı sıra tatile gelenlerin aşı yaptırdığı yer oldu. 

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 12

Aşılama noktasına gelen vatandaşlara, form doldurup isimleri sisteme işletildikten sonra hemen aşıları vuruldu.

Aşılama sonrası vatandaşların karşılaşabileceği alerjik reaksiyona müdahale için de 112 Acil Servis ambulansı hazır bekletildi.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 13

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda da kurulan aşı uygulama noktası sayesinde aşı olmak isteyen yolcu ve havalimanı çalışanları hemen aşısını olabiliyor.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 14
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen aşılamalar hakkında bilgi veren Pursaklar İlçe Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Enes Göker, “Devlet hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerimizde, bunun yanı sıra da AVM, tren garları, otogarlardan sonra bugün de havalimanlarında aşı yapmaya başladık. Elimizden geldiğince, imkan dahili olan her yerde aşılarımızı yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 15

ESKİŞEHİR: ESPARK'TA AŞI UYGULAMA MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında şehrin en işlek alışveriş merkezi olan Espark’ın alt katında ‘Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ kuruldu.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 16
Günlük 30 binin üzerinde ziyaretçi ortalamasına ve bin 500 personele sahip olan alışveriş merkezinde uygulanan aşılaman randevuya ihtiyaç olmadan isteyen herkes yararlanabiliyor.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 17

İZMİR: İZBAN HALKAPINAR İSTASYONU

İzmir'de İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda da aşılama noktası kuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle kurulan stantta randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyon içerisinde oluşturulan stantta aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların ve istasyon çalışanlarının aşıları yapıldı.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 18
İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda 15 Temmuz'a kadar hafta içi 16.00-20.00 saatlerinde, İzmir Alsancak Garı'nda da hafta sonu 16.00-21.00 saatlerinde aşı uygulamasına devam edilecek.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 19

ÇORUM'DA İLÇE PAZARINA AŞI NOKTASI

Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz  Covid-19 aşısı yaptırabiliyor.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 20
İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise sebze pazarına kurulan Covid-19 aşı noktasında ilk gün 50 kişiye aşı uygulandığı aktarılarak 28 Haziran'dan itibaren Alaca Cumhuriyet Meydanı'na da aşı noktası kurulduğu belirtildi.
Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 21

ISPARTA'DA BELEDİYE BİNASI

Isparta Belediyesi hizmet binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da aşı istasyonu kuruldu.

Belediye binası içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aşı istasyonu sayesinde belediye personeli ve vatandaşlar sıra beklemeden aşılarını olabiliyor.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 22

DİYARBAKIR'DA ÇARŞIDA AŞI NOKTASI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekiplerince randevusuz yerinde aşı uygulaması yapılıyor.

Dicle Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde de randevusuz aşı uygulaması devam ediyor. 

İlçe merkezinde çarşıda, halk pazarı önünde ve kurum taramaları ile esnaf taramalarında vatandaşlara randevusuz aşı yapıyor.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 23

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da Biontech aşıları arasında seçim yapabiliyorlar.

Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

Türkiye'deki randevusuz aşı noktaları (Giderek yaygınlaşıyor) - 24

TCDD ESKİŞEHİR GARI

TCDD Eskişehir Garı’nda kurulan Aşı Birimi ile giden ve gelen yolcuların yanı sıra gar çalışanları da hemen yanlarında bulunan aşı imkanından yararlanabiliyor.

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