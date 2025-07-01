Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir?
Deprem bölgesindeki konut ve iş yerlerinin dönüşümünü sağlayan Yerinde Dönüşüm projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Böylece yapılar güçlendirilecek ve bölge sakinlerinin yaşadıkları yerde kalmaları sağlanacaktı. Peki, Yerinde Dönüşüm son başvuru süresi bitti mi?
Bakanlık tarafından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi ile konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi imkanı söz konusu oluyor. Birden fazla yapıya sahip olan hak sahiplerine 3 bağımsız birime kadar destek ödemesi yapılıyor. Ancak Yerinde Dönüşüm kapsamında kira yardımı sağlanmıyor. İşte, Yerinde Dönüşüm hakkında detaylar...