Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir?

Deprem bölgesindeki konut ve iş yerlerinin dönüşümünü sağlayan Yerinde Dönüşüm projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmıştı. Böylece yapılar güçlendirilecek ve bölge sakinlerinin yaşadıkları yerde kalmaları sağlanacaktı. Peki, Yerinde Dönüşüm son başvuru süresi bitti mi?

Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir? - 1

Bakanlık tarafından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi ile konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi imkanı söz konusu oluyor. Birden fazla yapıya sahip olan hak sahiplerine 3 bağımsız birime kadar destek ödemesi yapılıyor. Ancak Yerinde Dönüşüm kapsamında kira yardımı sağlanmıyor. İşte, Yerinde Dönüşüm hakkında detaylar...

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Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir? - 2

YERİNDE DÖNÜŞÜM BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesine son başvuru tarihi 30 Haziran olarak duyurulmuştu. Uzatıldığına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir? - 3

YERİNDE DÖNÜŞÜM NEDİR?

"Yerinde Dönüşüm" projesi, deprem bölgesindeki yapıların güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların yaşadıkları yerlerde kalmalarını sağlamak amacıyla başlatılan bir dönüştürme çalışmasıdır.

6 Şubat depreminde orta ve üzeri hasarlı yapılara sahip olan vatandaşların başvuruları dikkate alınıyor.

Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir? - 4

YERİNDE DÖNÜŞÜM DESTEK TUTARLARI

Konut bağımsız birimler için 750.000 TL hibe ve işyerleri için 400.000 TL hibe desteği,

Konut bağımsız birimler için 750.000 TL kredi ve işyerleri için 400.000 TL kredi desteği, (2 yıl ödemesiz 96 ay vade, 10 yıl),

Ahırlı konut için 1 milyon TL kredi desteği,

Birden fazla konut veya işyeri olan hak sahipleri için 3 bağımsız birime kadar kredi destekleri,

Proje ve ruhsat işlemleri için her konut veya dükkân başına ayrıca 40.000 TL hibe desteği sağlanıyor.

Krediler 2 yıl geri ödemesiz ve toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılıyor.

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