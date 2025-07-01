Yerinde Dönüşüm uzatıldı mı, son durum nedir? Yerinde Dönüşüm nedir?

YERİNDE DÖNÜŞÜM DESTEK TUTARLARI

Konut bağımsız birimler için 750.000 TL hibe ve işyerleri için 400.000 TL hibe desteği,



Konut bağımsız birimler için 750.000 TL kredi ve işyerleri için 400.000 TL kredi desteği, (2 yıl ödemesiz 96 ay vade, 10 yıl),



Ahırlı konut için 1 milyon TL kredi desteği,



Birden fazla konut veya işyeri olan hak sahipleri için 3 bağımsız birime kadar kredi destekleri,



Proje ve ruhsat işlemleri için her konut veya dükkân başına ayrıca 40.000 TL hibe desteği sağlanıyor.



Krediler 2 yıl geri ödemesiz ve toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılıyor.