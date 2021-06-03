Yerleşim birimlerindeki terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay göreve hazır

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 12:45
Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olduktan sonra Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde asayiş tim komutanı olarak atandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Göreve devam ederken gönüllü olarak Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen komando temel kursuna başvuruda bulundum. Onaylandıktan sonra eğitime başladım ve kursu başarıyla bitirerek ülkemizdeki ilk kadın komandolardan biri olmanın gururunu yaşadım. Ardından söz konusu okula öğretmen olarak atamam yapıldı. Yeni görev yerimde siyah kuşak sahibi olup okulumuzda kurs gören subay ve astsubay komandoların yakın boğuşma derslerinde eğitmen olarak görev almaktayım"
Su Yıldız, jandarma teşkilatının yıllardan beri hem kırsalda hem de şehir içinde teröristle mücadele kapsamında göstermiş olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursuna gönüllü olarak katıldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.
Kurs sayesinde kullandığım silahlara daha da hakim oldum. Seri bir şekilde tüfekten tabancaya, tabancadan tüfeğe geçiş, şarjör değişiklikleri, koridor ve cadde geçişleri, ev araması, kapı ve pencereden geçiş gibi seri operasyonlar gerçekleştirdik.