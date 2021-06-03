Yerleşim birimlerindeki terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay göreve hazır

"İLK KADIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Su Yıldız, jandarma teşkilatının yıllardan beri hem kırsalda hem de şehir içinde teröristle mücadele kapsamında göstermiş olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursuna gönüllü olarak katıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.