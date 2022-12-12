Yerli Malı Haftası ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? İşte Yerli Malı Haftası mesajları

Bir hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli tüketimin bilinçli olarak attırılmasının amaçlandığı Yerli Malı Haftası, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.
1929'da kanun haline getirilen ve 1946'dan itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yurttaşlarımıza yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi hatırlatılıyor.
Tasarruf yapmak, milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.
Tutumun önemini kavratmak.
Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.
Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.
Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.
Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.
Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak. Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.
Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek. Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak. Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.
"Geleceğe güç, ekonomimize can veren Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlu olsun."
"Yenilikçi ve rekabet gücü yüksek yerli üretim, güçlü ve bağımsız bir ekonominin olmazsa olmazıdır.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutluyorum. "
"Üretim ve alın teri bir ülkenin bolluk, bereket ve zenginliğinin temelini oluşturur. Tüketen değil, üreten bir toplum olarak var olmamız temennisiyle Yerli Malı Haftası kutlu olsun."
"Tarım, sanayi ve endüstri başta olmak üzere her alanda; daha fazla üretim, daha güçlü Türkiye.Yerli Malı Haftası kutlu olsun."
"Nitelikli ürünlerimizi küresel çapta insanlarla buluşturup bir Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizi kalkındırmak, ülkemize değer kazandırmak için yerli üretimi ve yerli malı ürünlerin tercih edilmesini destekliyoruz."
"Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası (12-18 Aralık) Kutlu Olsun."