Yerli Malı Haftası ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? İşte Yerli Malı Haftası mesajları

YERLİ MALI HAFTASI MESAJLARI

"Geleceğe güç, ekonomimize can veren Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlu olsun."



"Yenilikçi ve rekabet gücü yüksek yerli üretim, güçlü ve bağımsız bir ekonominin olmazsa olmazıdır.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutluyorum. "



"Üretim ve alın teri bir ülkenin bolluk, bereket ve zenginliğinin temelini oluşturur. Tüketen değil, üreten bir toplum olarak var olmamız temennisiyle Yerli Malı Haftası kutlu olsun."



"Tarım, sanayi ve endüstri başta olmak üzere her alanda; daha fazla üretim, daha güçlü Türkiye.Yerli Malı Haftası kutlu olsun."



"Nitelikli ürünlerimizi küresel çapta insanlarla buluşturup bir Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizi kalkındırmak, ülkemize değer kazandırmak için yerli üretimi ve yerli malı ürünlerin tercih edilmesini destekliyoruz."





"Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.



Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası (12-18 Aralık) Kutlu Olsun."