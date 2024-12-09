Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? Yerli Malı Haftası etkinlikleri neler?
Yerli Malı Haftası, Türk kültüründe yerli üretimi ve milli ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan bir etkinliktir. Her yıl Aralık ayında, özellikle okullarda kutlanır. Bu hafta, yerli ürünlerin kullanımı konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri yerli üretim konusunda bilinçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltarak yerli malı kullanımını teşvik etmek için düzenlenir. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yerli Malı Haftası, 1940'larda Türkiye'de, özellikle ekonomik olarak dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla başlatılmıştır. Yerli Malı Haftası, her yıl Aralık ayının ikinci haftasında, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır. Bu hafta, yerli üretimi teşvik etmek ve öğrencilere yerli malı kullanmanın önemini anlatmak amacıyla düzenlenir.