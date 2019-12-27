Yerli otomobil tanıtılıyor (Türkiye'nin otomobilinde son dakika)

Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılıyor.
Tanıtım öncesi fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.
Toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş şunları söyledi: "Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte."
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası hafta boyunca otomobille ilgili ayrıntılar paylaştı.
"Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, son olarak dün saat 19.23'te bir paylaşım daha yapıldı.
Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin logosuna, direksiyonuna ve genel görüntüsüne yer verildi.
Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.
Söz konusu paylaşımda, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notuyla, "#YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.
VİDEO: İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar arasında binlerce beğeni aldı.
Saat 14.30'da "Türkiye'nin Otomobili" nin elektrikle çalışma yansıması 10 saniyelik bir video animasyon yayınlandı.
YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
Tam şarj # YeniliğeYolculuk
# DoğuştanElektrikli
# SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık
# TürkiyeninOtomobili
#TOGG
Saat 14.53'te de ilk kez otomobilin içinden görüntü verilen bir paylaşım yapılmıştı.
Bu paylaşımın ardından bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan gelmişti.
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Varank, yerli otomobille ilgili paylaşımı birlikte yaptıklarını kaydetti.
Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak.
Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.
Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.
31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.
Yerli otomobille ilgili her gün 14.30'da yeni bir ayrıntıyı içeren fotoğraf paylaşılıyor.
25 Aralık Çarşamba günü paylaşılan fotoğraf
Fotoğrafta aracın radyatör ızgaraları, tamponu belli oluyor. Izgaralarda lale figürü olduğu görülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.
TOGG'un paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik!
İlhamı sensin…
#DoğumYeriİstanbul
#YeniliğeYolculuk
#TOGG
24 Aralık Salı günü paylaşılan fotoğraf
Fotoğrafta otomobilin farlarının yanı sıra; ön camı, tavan çıtası A sütunları ve aynaları görünüyor.
23 Aralık Pazartesi günü paylaşılan fotoğraf
Bu paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları görünüyor.
2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.
Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.
VARANK'TAN POZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verdi.
VARANK AÇIKLADI: YERLİ OTOMOBİLİN MENZİLİ 500 KM
HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.
Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.
TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.
Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.
Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.
2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.
Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.
Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.
Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.
Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.