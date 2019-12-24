Yerli otomobil tasarımı nasıl olacak? (Türkiye'nin otomobilinde son durum)

Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı için sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı.



Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...



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Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.