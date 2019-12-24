Yerli otomobil tasarımı nasıl olacak? (Türkiye'nin otomobilinde son durum)

İşte yerli otomobilin bugün paylaşılan görüntüsü.
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin aynalarının görüntüsünü paylaştı.
Tweette ayrıca, "#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı için sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı.
Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...
Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."
Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.
Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.
VARANK'TAN POZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verdi.
2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.
Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.
Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.