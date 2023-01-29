Yerli 'Richie Rich'ten TOKİ ve PUBG vurgununda ayrıntılar

Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç'nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.



YERLİ 'RICHIE RICH'İN LÜKS YAŞAMI



13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hackerlik yapan Ramazan Ç. yıllardır ailesi ile iletişim kurmadı. Evli olan Ramazan Ç., bu süre içerisinde ele geçirdiği paralarla lüks evlerde oturup, milyonluk arabalara bindi.



Saha elemanlarına kimliğini söylemeyen, onlarla kod isimlerle iletişim kuran Ramazan Ç., yakalandığın da ise büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.



Her yaptığı dolandırıcılıktan kendisi ile gurur duyan Ramazan Ç. hesaplardan çektiği paraların dekontların bile arşivlediği belirlendi. 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık', 'Nitelikli Dolandırıcılık, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ramazan Ç'nin de olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.