Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

EN 4 MİLYAR EURO ÜLKEDE KALACAK

Söz konusu lokomotifle Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyduğu 500 adet lokomotif ihtiyacına cevap verilecek ve bu sayede en az 2 milyar euroluk satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Buna ek olarak tasarımları da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen lokomotifle kritik sistemlerin bakım ve onarım süreleri çok daha kısa hale gelecek.