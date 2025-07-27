Yerli ve yabancı turistin gözdesi: Kızkumu Plajı
Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Marmaris’in simge noktalarından Kızkumu Plajı, eşsiz doğası ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Dünyanın ve Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Kızkumu Plajı, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Marmaris ilçe merkezine 28 kilometre mesafedeki doğa harikası plaj, ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı destinasyonların başında geliyor.