Yerli ve yabancı turistin gözdesi: Kızkumu Plajı

"GÖRMEYE VE YÜZMEYE KESİNLİKLE DEĞER"



Bolu’dan ailesi ve çocuklarıyla tatile gelen Aydın İman ise Kızkumu’ndan çok etkilendiklerini kaydetti. İman, "Dün akşamüstü Selimiye’ye geçerken uğradık. Çocuklar çok beğendi, bu yüzden bugün tekrar geldik. Şu anda onlar yüzüyor. Burası gerçekten çok güzel, görmeye ve suya girip bu zevki tatmaya emin olun değer" şeklinde konuşarak herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.