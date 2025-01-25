Yeryüzüne yaşam verdiği rivayet ediliyor: Muğla'nın 'beyaz nilüfer'i araştırma konusu olacak
Muğla, doğal kaynakları açısından Türkiye'nin en zengin illerinden birisi olmasının yanı sıra çok sayıda mikro klimaya sahip. Birçok endemik bitkinin bulunduğu Muğla’nın Köyceğiz Gölü çevresinde nisan-mayıs aylarında çiçek açan beyaz nilüfer bitkisi, dünyada ilk defa bilimsel araştırmaya konu oluyor.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, doğal kanallarla denize bağlanan dünyadaki 7 gölden birisine sahip. Sazlıklarla kaplı kanalla Dalyan boğazından Akdeniz'e bağlanan Köyceğiz Gölü, kanallar ile denize bağlanmakla kalmayıp içerisinde termal kaynak ve çamur banyosu bulunduran dünyanın tek gölü olma özelliği taşıyor.