Yeryüzüne yaşam verdiği rivayet ediliyor: Muğla'nın 'beyaz nilüfer'i araştırma konusu olacak

Prof. Dr. Nazan Demir, merkez bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ile Muğla bölgesine katma değer sağlayan endemik, tıbbi ve aromatik ürünler üzerindeki çalışmaları ve projeleri ile tanınıyor. Demir, etken maddelerden bazılarının genlerinin mikroorganizmalarda klonlamasıyla, biyoteknolojik olarak üretilmesini de proje sonrası çalışmalarında hedefliyor.

YERYÜZÜNE YAŞAM VERDİĞİ RİVAYET EDİLİYOR

Beyaz nilüfer (Nymphaea alba), nilüfergiller (Nymphaeaceae) familyasından bir nilüfer türü. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın batı ve orta kısımlarında genellikle yavaş akan ırmak kenarları, göl ve göletlerde doğal olarak yetişir, soğuğa dayanıklı bir türdür. Efsaneye göre Eski Mısır başlangıçta karanlıklar altındaydı ve Nil'de bir karmaşa vardı. Bu karmaşa, nilüfer çiçeğinin ortaya çıkmasına kadar sürdü. O ana kadar her yer karanlıkken bahar ayının gelmesiyle açan nilüferin etkisiyle aydınlandı. Öğle saatlerinde nilüferden yayılan tatlı koku, yeryüzüne yaşam verdi.

Beyaz nilüferde açan çiçekler yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölür ve alttan gelen yeni tomurcuklar açmaya devam eder.