"Yeşil altın" nöbeti: En önemli geçim kaynaklarından biri

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik ve komando timleri, adli ve mülki makamların koordinasyonuyla vatandaşların önemli geçim kaynağı olan Antep fıstığında hasat döneminin son günlerinde de hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.