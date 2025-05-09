"Yeşil altın" olarak da biliniyor: Zirai don vurdu

"DEVLET DESTEĞİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Cuma Yiğit, "İklim şartlarından dolayı sadece Şehitkamil ilçemizde 39 köyümüzü don olayları vurdu. Fıstık ağaçlarımız ve diğer ürünlerimiz dondan aşırı etkilendi. Ürünlerimiz kurudu. Zaten büyük oranda kuraklık yaşadık. Yağmur da kar da zamanında gelmedi. Antep fıstığı çok hassas bir ağaçtır ve bu yıl don olayının vurması 3 yıl artık bu ağaçlardan ürün alamayacağımız anlamına geliyor. Ağaçlarımızda 'karagöz' dediğimiz fıstık veren gözler bile don olayından dolayı kurudu. Çiftçilerimiz bu zamana kadar iki defa bahçelerini ilaçladı, gübreledi, sürdü. Budamasını yaptı. Çiftçi büyük maliyetler harcadı. Çiftçinin nefes alabilmesi için devlet desteği verilmesi gerekiyor ve verilmelidir" diye konuştu.





