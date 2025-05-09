"Yeşil altın" olarak da biliniyor: Zirai don vurdu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı, nisanda yaşanan zirai dondan büyük ölçüde etkilendi. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, "Antep fıstığı çok hassas bir ağaçtır ve bu yıl don olayının vurması 3 yıl artık bu ağaçlardan ürün alamayacağımız anlamına geliyor" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığını da nisan ayındaki zirai don vurdu. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, "Don olayı yüzde 80 oranında etkili oldu.