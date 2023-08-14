“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor

Antep fıstığını aroması nedeniyle diğer ülkelere göre daha çok tercih edildiğinin altını çizen Deniz, şöyle devam etti:

“Değişik iklimler yaşıyoruz. Ağaçların fizyolojisi de buna uygun değil. Su da versek, gübre de versek ağaçları bir türlü tetikleyemiyoruz. Bölge de birçok yerde hala sulama sistemleri yok. Sulanmayan bölgelerde ağaçlar, kötü duruma doğru gidiyor. Fıstık, ciddi anlamda ihracat ve sanayi ürünüdür. Öyle olmasa bu değerini de bulamayabilirdi. Fakat dünyada fıstık üreten ülkeler çoğalmaya başladı. İran, Amerika ve İspanya gibi ülkelerde çok büyük rekolteler oluyor. Aroma ve tat açısından Antep fıstığının özellikleri taşımıyor, bizim fıstık bu nedenle tercih ediliyor.”