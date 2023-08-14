“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “yeşil altın” olarak bilinen Antep fıstığında hasat başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, kent genelindeki verimlilikte bu yıl düşüş yaşandığını söyledi. Antep fıstığında bu yıl 150 bin ton rekolte bekleniyor.

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 1

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Antep fıstığı hasadı başladı.

Sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giden işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 2

İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor.

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 3

Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor.

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 4

İklim değişiklikleri ve sulama sıkıntıları nedeniyle geçen yıla göre rekolte düşüklüğünün yaşandığı fıstığın fiyat ise bahçeden 105 ile 110 TL arasından alıcı buluyor.

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 5

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, değişen iklim şartlarının fıstığı olumsuz etkilediğini söyledi.

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 6

Fıstıkta bu yıl 150 bin ton civarında rekolte tahmin ettiklerini dile getiren Deniz, şunları söyledi:

“Gaziantep'te boz fıstık hasadımız başladı. Boz fıstık baklava başta olmak üzere diğer şekerleme türlerinin yapımında kullanılır. Fıstıkta bu yıl 150 bin ton civarlarında rekolte tahmin ediyoruz. Fakat çiftçiler olarak girdiğimiz tarlalarda tahmin ettiğimiz mahsulleri bulamayabiliyoruz. Kent genelinde bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Rekoltedeki düşüşün sebebi; kuraklık ve iklim değişikliği.”

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 7

Antep fıstığını aroması nedeniyle diğer ülkelere göre daha çok tercih edildiğinin altını çizen Deniz, şöyle devam etti:

“Değişik iklimler yaşıyoruz. Ağaçların fizyolojisi de buna uygun değil. Su da versek, gübre de versek ağaçları bir türlü tetikleyemiyoruz. Bölge de birçok yerde hala sulama sistemleri yok. Sulanmayan bölgelerde ağaçlar, kötü duruma doğru gidiyor. Fıstık, ciddi anlamda ihracat ve sanayi ürünüdür. Öyle olmasa bu değerini de bulamayabilirdi. Fakat dünyada fıstık üreten ülkeler çoğalmaya başladı. İran, Amerika ve İspanya gibi ülkelerde çok büyük rekolteler oluyor. Aroma ve tat açısından Antep fıstığının özellikleri taşımıyor, bizim fıstık bu nedenle tercih ediliyor.”

“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 8
“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 9
“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 10
“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 11
“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor - 12
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