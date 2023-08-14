“Yeşil altın”da hasat başladı | Bahçede 110 liraya alıcı buluyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “yeşil altın” olarak bilinen Antep fıstığında hasat başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, kent genelindeki verimlilikte bu yıl düşüş yaşandığını söyledi. Antep fıstığında bu yıl 150 bin ton rekolte bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Antep fıstığı hasadı başladı.
Sabah saatlerinde gruplar halinde bahçelere giden işçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta 8 saat boyunca çalışıyor.