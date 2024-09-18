Yeşil bal görenleri şaşırttı! Nedenini böyle açıkladı: "İnsan bakmaya bile kıyamıyor"
Kars'ta baba mesleği olan arıcılığı sürdüren Aliyar Çelebiler (56), kovanlardan birini açıp yeşil renkteki balı görünce şaşırdı. Çelebiler, "Kovanı ilk açtığımda renk tamamen yeşildi, sonradan ağır ağır sarıya dönmeye başladı. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya kıyamıyordu. Kovanların yanında deve dikeni diye adlandırılan bitkinin bol olduğu zaman bal yeşil oluyormuş. Yağmur da çok yağınca peteklerdeki bal yeşillenmiş" dedi.
Susuz ilçesinin Karapınar köyünde 50 kovanıyla yıllardır arıcılık yapan 4 çocuk babası Aliyar Çelebiler, bal süzümü için kovanların yanına gitti.