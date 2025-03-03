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Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları)

Yeşilay Haftası önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadeleyi içermektedir. Hafta boyunca tüm Türkiye’deki şubeleri, çalışanları, yüz binlerce gönüllüsü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) birlikte yapacağı iletişim faaliyetleriyle toplumun bağımlık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır?

Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları) - 1

Yeşilay, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla, Sultan Vahdeddin'in izniyle ve Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kuruluşunu anmak için 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır.


TÜRKİYE HABERLERİ

Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları) - 2

"Hilal-i Ahdar" ismi 1929 yılında "Yeşil Hilal" olmuş; 1936’da ise Yeşilay olarak değiştirilmiştir. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.

Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları) - 3

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.

Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları) - 4

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI

"Bilinçli ve sağlıklı nesiller oluşturma yolunda mücadelesini sürdüren Yeşilay'ın ve tüm gönüllülerinin Yeşilay Haftası kutlu olsun."

"1-7 Mart Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli bir fırsat! Bağımlılıklardan uzak, özgür bir hayat senin elinde!"

"Sağlıklı nesiller, bağımsız yarınlar! Yeşilay Haftası kutlu olsun."

"Bağımlılıklara değil, hayata bağlan!"

"Sağlığın kıymetini bil, Yeşilay’la bilinçlen!"

"Geleceğini tüketme, bağımsız yaşa!"

"Bağımlılıklar seni değil, sen hayatını kontrol et! Yeşilay Haftası'nda sağlıklı bir yaşam için ilk adımı at."

"Sigara, alkol ve uyuşturucu geleceğini çalar. Gel, Yeşilay’la sağlıklı bir hayata "EVET" de!"

"Özgürlük, sadece bağımlılıklardan kurtulunca anlam kazanır. Bu hafta, kendin için sağlıklı bir adım at!"

"Mutlu yarınlar, sağlıklı bireylerle mümkün! Yeşilay Haftası’nda bağımsız bir yaşam için söz verelim."

"Bağımsız bir gelecek için bağımlılıklara hayır!" Gençler, güçlü bir gelecek sizin ellerinizde."

"Sağlıklı yaşam, mutlu gelecek!" Yeşilay Haftası’nda kendine ve sevdiklerine değer ver."

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