Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları)

YEŞİLAY HAFTASI MESAJLARI

"Bilinçli ve sağlıklı nesiller oluşturma yolunda mücadelesini sürdüren Yeşilay'ın ve tüm gönüllülerinin Yeşilay Haftası kutlu olsun."



"1-7 Mart Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için önemli bir fırsat! Bağımlılıklardan uzak, özgür bir hayat senin elinde!"



"Sağlıklı nesiller, bağımsız yarınlar! Yeşilay Haftası kutlu olsun."



"Bağımlılıklara değil, hayata bağlan!"



"Sağlığın kıymetini bil, Yeşilay’la bilinçlen!"



"Geleceğini tüketme, bağımsız yaşa!"



"Bağımlılıklar seni değil, sen hayatını kontrol et! Yeşilay Haftası'nda sağlıklı bir yaşam için ilk adımı at."



"Sigara, alkol ve uyuşturucu geleceğini çalar. Gel, Yeşilay’la sağlıklı bir hayata "EVET" de!"



"Özgürlük, sadece bağımlılıklardan kurtulunca anlam kazanır. Bu hafta, kendin için sağlıklı bir adım at!"



"Mutlu yarınlar, sağlıklı bireylerle mümkün! Yeşilay Haftası’nda bağımsız bir yaşam için söz verelim."



"Bağımsız bir gelecek için bağımlılıklara hayır!" Gençler, güçlü bir gelecek sizin ellerinizde."



"Sağlıklı yaşam, mutlu gelecek!" Yeşilay Haftası’nda kendine ve sevdiklerine değer ver."