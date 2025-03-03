Yeşilay Haftası ne zaman? (Yeşilay haftası mesajları)
Yeşilay Haftası önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadeleyi içermektedir. Hafta boyunca tüm Türkiye’deki şubeleri, çalışanları, yüz binlerce gönüllüsü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) birlikte yapacağı iletişim faaliyetleriyle toplumun bağımlık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır?
Yeşilay, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla, Sultan Vahdeddin'in izniyle ve Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kuruluşunu anmak için 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır.