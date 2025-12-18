Yeşilçam aktörlerinden Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sanık hakkında karar

Mahkemedeki savunmasında sanık Orhan, "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım." dedi.

Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi olduğunu sözlerine ekleyen Orhan, "Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim." diye konuştu.

Sanık, kaçma şüphesi olmadığını dile getirip tahliyesini talep etti.

"Hızım şehir içi hız limitine uygundu. Işıklardan yeni kalkmıştım. Motorum çok hız yapan bir araç değildi, 250 cc’idi." diye konuşan Orhan, uyuşturucu kullanmadığını ve motosikletinde herhangi bir arıza olmadığını da sözlerine ekledi.