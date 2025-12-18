Yeşilçam aktörlerinden Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sanık hakkında karar
18.12.2025 16:36
DHA
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücü, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri şartıyla tahliye edildi.
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar, 31 Ekim'de trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ünlü aktörün ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Berkay Orhan, "Taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Orhan, bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
"ÇEVREMDEKİLERDEN POLİS VE AMBULANSI ARAMALARINI İSTEDİM"
Mahkemedeki savunmasında sanık Orhan, "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım." dedi.
Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi olduğunu sözlerine ekleyen Orhan, "Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim." diye konuştu.
Sanık, kaçma şüphesi olmadığını dile getirip tahliyesini talep etti.
"Hızım şehir içi hız limitine uygundu. Işıklardan yeni kalkmıştım. Motorum çok hız yapan bir araç değildi, 250 cc’idi." diye konuşan Orhan, uyuşturucu kullanmadığını ve motosikletinde herhangi bir arıza olmadığını da sözlerine ekledi.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme ara kararında, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Duruşma, 12 Şubat 2026 tarihine ertelendi.