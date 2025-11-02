Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden sanatçı Engin Çağlar, dğn geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çağlar, Şişli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde dün saat 20.10 sıralarında meydana gelen kazada, sinema sanatçısı Engin Çağlar'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarptı.

Ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlar için bugün öğle namazına müteakip Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ile sevenleri katıldı.

85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Engin Çağlar, "Kadın Değil Baş Belası'", "Kınalı Yapıncak'", "Feride", Makber'" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı.

