Yeşilçam'ın zarif yüzüne veda | Cenazede açıkladı: "Başımıza gelecek kazayı tartışmışız"
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çağlar, Şişli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçı Ali Rıza Binboğa, ünlü aktör ile motosiklet kazalarını konuştuklarını birbirlerini dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını haberi alınca şok olduğunu söyledi.
"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kendisine motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.