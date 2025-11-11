Yeşilyurt Apartmanı'nın sanıkları için istenen ceza belli oldu
11.11.2025 12:47
AA
İstanbul Kartal'da 6 yıl önce 21 kişinin can verdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Kartal'da, 2019 yılında 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili 34 tutuksuz sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
İnşaat, jeoloji, mimarlık ve imar hukuku alanında 5 uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi.
İHMALLER ZİNCİRİ SIRALANDI
Raporda, binada kaçak katların bulunması, kolonlar arası mesafelerin artırılması, harçlardan çıkan midye kabukları gibi detayların, binanın taşıma gücünü zayıflatan ve yapı güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğu kaydedildi.
BETONUN İÇİNDEN MİDYE KABUĞU ÇIKTI
O dönemde deniz kumu kullanılmış olsa dahi tekniğe uygun elenip yıkanması gerektiği belirtilen raporda, bir beton numunesinin içinden midye kabuğunun çıkmasının, gerekli eleme ve yıkamanın yapılmadığını gösterdiği anlatıldı.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Sanıklardan asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, tali kusurlu bulunan 1999-2003 arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Abdi Kesimal, belediyede görevli Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istendi.
Mütalaada, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da çökmesi ve 21 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi, makine yüksek mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişilerce hazırlanan ön raporda, binanın yapımındaki ihmaller anlatılmıştı.
Raporda, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, deniz kumunun usulüne uygun elenip yıkanmamasından dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtilmişti.
Bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı aktarılan raporda, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımındaki kullanılan betonun TSE standartlarına uygun olmadığı kaydedilmişti.
Bilirkişi raporunda yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeninin, binanın inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmaması ve projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamaması olarak değerlendirilmişti.
Raporda, Yeşilyurt Apartmanı'nın yapım sürecinde rol alan kişilerin, olayda kusurlu olabileceği kanaatine varıldığı kaydedilmişti.