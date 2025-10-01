Yeşim Akbaş'ın ölümü: Yeni görüntüler ortaya çıktı, iki polis yargılanacak

İFADEDEKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Olaydan sonra alınan örneklerde atlet üzerinde atış artığına rastlanmaması, bu kıyafetin olay sırasında değil, sonradan giyildiğine, ayrıca sadece bir elde atış artığı bulunmasının, tanık polis memurunun ellerin kolonya ile ovuşturulması şeklindeki ifadesiyle uyuşmadığı vurgulandı.

Yeşim Akbaş'ın kafatasındaki giriş deliği çevresinde barut, is ve yanık izlerinin bulunmaması, atışın bitişik ya da bitişiğe yakın mesafeden yapılmadığını ortaya koydu.

Bu durum, olayın intihar olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca, Akbaş'ın avuç içlerinde kan ve doku izlerine rastlanması, olay sırasında silahı tutmadığını gösteren bir başka bulgu olarak kaydedildi.