Yeşim Akbaş'ın ölümü: Yeni görüntüler ortaya çıktı, iki polis yargılanacak

Yargıtay, polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan komiser yardımcısı Doğan Can Y. hakkındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise delil karartma iddiasını gündeme getirdi.

Manisa'da polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin yargılamada yeni gelişmeler yaşandı.

Olay, 14 Nisan 2023 günü Demirci ilçesindeki polis lojmanında yaşandı.

Saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Akbaş yaşamını yitirirken, gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Doğan Can Y. önce adli kontrolle serbest kaldı, sonrasında ise tutuklandı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Doğan Can Y., 12 Temmuz 2024 günü suçunun sabit olmaması nedeniyle, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözetilerek beraat etti.

YEŞİM'İN AİLESİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Yeşim Akbaş'ın ailesi karara itiraz etti.

Ailenin avukatı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na 19 Şubat 2025 tarihinde dilekçe verdi.

Dilekçede, olayın doğru şekilde yorumlanması ve rekonstrüksiyonu ile raporlardaki çelişkilerin açıklığa kavuşturulması istendi.

Yine dilekçede, boğuşma ve fiziksel müdahale izlerinin, atış mesafesi ve trajesinin, olay yerinin, sanık ve maktulde bulunan atış artıklarının bilimsel ve teknik değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi.

AKADEMİSYENLER RAPOR HAZIRLADI

Akademisyenlerden oluşan heyetin hazırladığı rapor 24 Mart 2025 tarihinde tamamlandı.

Raporda, olayın intihar mı yoksa başka bir şekilde mi gerçekleştiğine dair önemli çelişkiler ve bilimsel tutarsızlıklar yer aldı.

Rapora göre, komiser yardımcısı Doğan Can Y.'nin olay anında üzerinde olduğunu belirttiği beyaz atlette ve sağ elinde atış artığına rastlanmadı.

Buna karşın, sol elinde atış artığı bulundu.

İFADEDEKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Olaydan sonra alınan örneklerde atlet üzerinde atış artığına rastlanmaması, bu kıyafetin olay sırasında değil, sonradan giyildiğine, ayrıca sadece bir elde atış artığı bulunmasının, tanık polis memurunun ellerin kolonya ile ovuşturulması şeklindeki ifadesiyle uyuşmadığı vurgulandı.

Yeşim Akbaş'ın kafatasındaki giriş deliği çevresinde barut, is ve yanık izlerinin bulunmaması, atışın bitişik ya da bitişiğe yakın mesafeden yapılmadığını ortaya koydu.

Bu durum, olayın intihar olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca, Akbaş'ın avuç içlerinde kan ve doku izlerine rastlanması, olay sırasında silahı tutmadığını gösteren bir başka bulgu olarak kaydedildi.

"SİLAH YÜKSEK BİR NOKTADAN ATEŞLENDİ" TESPİTİ YAPILDI

Olay yeri incelemesi, silahın yerden 93 santimetre yükseklikte bir noktadan ateşlenmiş olabileceğini ortaya koydu.

Bu da silahın, Yeşim Akbaş tarafından tutulmadan, belli bir mesafeden ateşlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca, Doğan Can Y.'nin yüzündeki sıyrığın insan tırnağı mı yoksa hayvan tırnağı mı kaynaklı olduğu incelenmesi soruşturmada önemli bir eksiklik olarak değerlendirildi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI, YARGITAY KARARI BOZDU

Ailenin avukatı, raporla 27 Mart 2025'te Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne başvurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde Yeşim Akbaş'ın ailesinin temyiz başvurusunu haklı buldu.

Başsavcılık, yerel mahkemenin kararının CMK'nın 302'nci maddesi uyarınca bozulmasını istedi.

Başsavcılık, tüm bulguların Akbaş'ın intihar etmediğini, Doğan Can Y. tarafından silahla öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, Cumhuriyet Savcısı ile müşteki vekillerinin temyiz istemlerinin kabul edilerek hükmün bozulmasını talep etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: İKİ POLİS YARGILANACAK

Soruşturma kapsamında yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın yerinin değiştirildiği, sanık Doğan Can Y.'ye kolonya verilerek atış izi gibi önemli delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik hareketlerde bulunulduğu tespit edildi.

Polis memurları F.K.ve M.K. hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Dosya, 10 Eylül 2025'te Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demirci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

