Yeşim Akbaş'ın ölümü: Yeni görüntüler ortaya çıktı, iki polis yargılanacak
Yargıtay, polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan komiser yardımcısı Doğan Can Y. hakkındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler ise delil karartma iddiasını gündeme getirdi.
Manisa'da polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüne ilişkin yargılamada yeni gelişmeler yaşandı.
Olay, 14 Nisan 2023 günü Demirci ilçesindeki polis lojmanında yaşandı.
Saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.
Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.
Akbaş yaşamını yitirirken, gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Doğan Can Y. önce adli kontrolle serbest kaldı, sonrasında ise tutuklandı.
Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Doğan Can Y., 12 Temmuz 2024 günü suçunun sabit olmaması nedeniyle, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözetilerek beraat etti.