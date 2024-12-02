Yeter teyze 25 yıldır geçimini böyle sağlıyor: Yaz-kış demeden bu tezgahın başında
Gaziantep'te yaz-kış demeden tezgahının başında el emeği göz nuru ürünlerini satan 65 yaşındaki Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yeter Nasip, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen kendisine ait tezgahında sattığı ürünler ile ailesinin geçimini sağlıyor. Yeter Nasip, özellikle günlük yaşamda da kullanılan, patik, örme yelekler ve şallar, lif, dantel, süs ve takı eşyaları satarak geçimini sürdürüyor.