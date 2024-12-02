Yeter teyze 25 yıldır geçimini böyle sağlıyor: Yaz-kış demeden bu tezgahın başında

Alaybey Mahallesi'ndeki otobüs durağının yanına her gün tezgahını kuran ve yaz-kış demeden tezgahının başında bir yandan örgü ören bir yandan da hem ördüğü hem de hazır aldığı hediyelik eşyaları satan Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini topluyor. Tezgahında el işlemeli çocuk patikleri ve yeleklerinin yanı sıra küpe, bileklik ve kolye gibi takı eşyaları satarak aile bütçesine katkıda bulunan Nasip, gece yaptığı ürünleri gündüzleri satarak geçimini sağladığını söyledi. Kendi parasını kazanmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Nasip, kimseye muhtaç olmamak için 25 yıldır bir yandan örgü ördüğünü ve bir yandan da ördüğü el emeği göz nuru ürünlerini sattığını belirtti.