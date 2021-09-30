'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Elazığ'da bir çiftçi, bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken çiftçi, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar aldım ama bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.

DHA 30.09.2021 - 13:29

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 1
Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. Ata tohumu aramaya başlayan Tanyıldızı, İpekyolu Gençlik Merkezi'nce tohum tedarik edildiğini öğrendi. Başvuru yapan Tanyıldızı, Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini istedi.
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 2
Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi. Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 3

İlerleyen yıllarda farklı tropikal meyveler yetiştireceğini belirten Tanyıldızı, şunları söyledi:

"Meyveye dönüştükten sonra 'faydaları ne olabilir' diyerek araştırma gereği duydum. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğunu ve yüksek miktarda C vitamini içerdiğini öğrendim" dedi.

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 4

Yeni bir gelir kapısı olması için çevre köylere ve çiftçilere de dağıtımını yapacağını söyleyen Tanyıldızı, "Yine bahçemize tropikal meyvelerden ektiğim güz yemişi, dağ çileği ve goji berrynin gelişimini takip ediyorum. İnşallah, onlarda da başarılı olacağız. Önümüzdeki yıllarda da farklı türde tropikal meyveleri yetiştirmeye çalışacağım. Kiwanonun kendine özgü orijinal bir aroması var. Kivi, muz, salatalık, erik ve limon arası karışık bir tadı var" dedi.

'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 5
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 6
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 7
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 8
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 9
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 10
'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi - 11

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