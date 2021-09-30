'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi

Yeni bir gelir kapısı olması için çevre köylere ve çiftçilere de dağıtımını yapacağını söyleyen Tanyıldızı, "Yine bahçemize tropikal meyvelerden ektiğim güz yemişi, dağ çileği ve goji berrynin gelişimini takip ediyorum. İnşallah, onlarda da başarılı olacağız. Önümüzdeki yıllarda da farklı türde tropikal meyveleri yetiştirmeye çalışacağım. Kiwanonun kendine özgü orijinal bir aroması var. Kivi, muz, salatalık, erik ve limon arası karışık bir tadı var" dedi.