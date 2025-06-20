Yetkililer uyardı: 1 bardak su, 100 sivrisineğe neden olabilir

Topal, yaptığı açıklamada karasinek ve sivrisinekle mücadelede belediyenin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, vatandaşların da basit önlemlerle bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini söyledi. "Şu anda arkamda görmüş olduğunuz variller, kovalar, lastikler sivrisinek üretim alanındaki en büyük etkilerdir" diyen Topal, sivrisineklerin 1 bardak suya bile 100 yumurta bırakabildiğini ve bu yumurtalardan 15 gün içinde ergin sineklerin çıkabildiğini vurguladı.