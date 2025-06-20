Yetkililer uyardı: 1 bardak su, 100 sivrisineğe neden olabilir
Düzce Belediyesi, yazın artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sineklerin 1 bardak suda bile yüzlerce yumurta bırakabileceğini ifade ederek, vatandaşları açık kapları kapatmaları ve tuvalet kuyularını doldurmaları konusunda uyardı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artış gösteren karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki ilaçlama sorumlusu Eyüp Topal, özellikle su birikintilerinin sivrisinek üretimi açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.