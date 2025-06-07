Yetkisiz iş yerlerine dikkat! Tekelde "Kıyma çekilir" afişi dikkat çekti
Kurban Bayramı'nda kasaplar dışında birçok iş yeri, kurban etinden kıyma çekimi yapılıyor. Bu bayramda da Antalya'da bir tekel bayisinin "Kıyma çekilir" afişi dikkat çekti.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında birçok meslek grubuna mensup esnafın kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemleri yaptığını belirtti.
Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri" hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulundu.
Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kasap dışındaki esnafın "Kıyma çekilir" afişleri asarak yetkisiz oldukları halde kıyma çekim işlemi yaptıkları belirlendi.