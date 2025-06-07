Yetkisiz iş yerlerine dikkat! Tekelde "Kıyma çekilir" afişi dikkat çekti

Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de bir tekel bayisinin yine aynı afişi asarak, kıyma çekimi yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, tüm bu işletmeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini söyledi.



Yardımcı, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bu tür yerler ihbar edilmeli. 'Hijyenik açıdan da bu tür yerler çok tehlikeli." diye konuştu.