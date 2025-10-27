Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

BİSİKLETE BİNMEDEN ÖNCE FRENLER ÇALIŞIYORMUŞ

Bilirkişi raporuna göre, olay öncesinde Yiğit Cem’in rampadan bisikletini iterek yukarı çıkardığı, frenlerin o sırada çalışır durumda olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ancak olaydan sonra hazırlanan polis tutanağında, bisikletin ön ve arka fren mekanizmalarının açık olduğu, kamera görüntülerinde ise bir erkek çocuğun Yiğit Cem’in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı.

Raporda, "Söz konusu erkek çocuğun, fren mekanizmalarının bulunduğu ön ve arka teker bölgelerine yaklaşarak birkaç saniyelik işlem yaptığı gözlemlenmiştir." ifadesi yer aldı.