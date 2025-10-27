Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

Ankara'da bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından aşağıya düşüp hayatını kaybeden Yiğit Cem Altıok'un ölümüne ilişkin polis tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta bir erkek çocuğun bisikletinin fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı.

Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetmişti.

Altınok'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ailenin, şikayetçi olduğu küçük Yiğit Cem'in arkadaşlarının ifadesi alındı.

Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

İKİ TEKER DE PATLAK

Hazırlana bilirkişi raporunda kazalı bisikletin iki tekerinin patlak olduğu belirtildi.

Bisikletin ön ve arka V tipi fren sistemlerinin açık durumda bulunduğu vurgulandı. Teknik incelemede, V tipi fren sistemlerinin tasarımı gereği birkaç saniye içinde kolayca ayrılabildiği, bu durumda frenlerin tamamen devre dışı kaldığı ve bisikletin durdurulmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

BİSİKLETE BİNMEDEN ÖNCE FRENLER ÇALIŞIYORMUŞ

Bilirkişi raporuna göre, olay öncesinde Yiğit Cem’in rampadan bisikletini iterek yukarı çıkardığı, frenlerin o sırada çalışır durumda olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Ancak olaydan sonra hazırlanan polis tutanağında, bisikletin ön ve arka fren mekanizmalarının açık olduğu, kamera görüntülerinde ise bir erkek çocuğun Yiğit Cem’in bisikletinin ön ve arka kısmına geçerek fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı.

Raporda, "Söz konusu erkek çocuğun, fren mekanizmalarının bulunduğu ön ve arka teker bölgelerine yaklaşarak birkaç saniyelik işlem yaptığı gözlemlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş

NE OLMUŞTU?

Atapark Mahallesi, 1269'uncu Sokak’ta 2 Temmuz günü Gülhane Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Yaralanan Yiğit Cem, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aygün, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin de duvarda yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürerken, kaza öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsünü de savcılığa delil olarak sundu.

