Yiğit Cem'in ölümünde yeni ayrıntı: Başka bir çocuk frene müdahale etmiş
Ankara'da bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından aşağıya düşüp hayatını kaybeden Yiğit Cem Altıok'un ölümüne ilişkin polis tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta bir erkek çocuğun bisikletinin fren sistemlerinin bulunduğu bölgelere dokunduğunun izlendiği yer aldı.
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, yokuş aşağıya sürdüğü bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetmişti.
Altınok'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında ailenin, şikayetçi olduğu küçük Yiğit Cem'in arkadaşlarının ifadesi alındı.