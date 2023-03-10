Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkıma uğrattığı 11 ilde sarsıntıların yarattığı tahribat ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluşurken 4 metre kayma meydana geldi.

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 1

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 2

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 3

Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 4

Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.

Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 5
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 6
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 7
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 8
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 9
Yıkıcı depremler sonrası yolda 4 metre kayma oluştu - 10

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