Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı

6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan evleri ikinci depremde yıkılan 24 yaşındaki Oğuzhan Akkoç tek bir eşya çıkamadıkları evlerinin enkazına giderek bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatöründe altınların bulunduğu noktayı bildiğini belirterek yardım istedi.
İş makinesi operatörünün yardımıyla evinin enkazında kazı çalışması yapan Oğuzhan Akkoç altınların bulunduğu sandığa ulaştı.
Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, “Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz.“ diye konuştu.