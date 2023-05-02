Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı

Malatya’da yaşayan Oğuzhan Akkoç 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin enkazında kalan yaklaşık bir milyon tutarındaki altınlarını kepçe yardımıyla kurtardı.

Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı - 1

6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan evleri ikinci depremde yıkılan 24 yaşındaki Oğuzhan Akkoç tek bir eşya çıkamadıkları evlerinin enkazına giderek bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatöründe altınların bulunduğu noktayı bildiğini belirterek yardım istedi.

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Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı - 2

İş makinesi operatörünün yardımıyla evinin enkazında kazı çalışması yapan Oğuzhan Akkoç altınların bulunduğu sandığa ulaştı.

Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı - 3

Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, “Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz.“ diye konuştu.

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