Yıkılan evinin enkazında kalan bir milyon TL'lik altınlarını kurtardı

Yaklaşık bir milyon TL tutarındaki altınlarına kavuşan Akkoç, “Dairemizin bulunduğu apartman 5 katlı idi biz en son katta ikamet ediyorduk bu çerçevede altınların içerisinde bulunduğu sandığın yerini tahmin etmem zor olmadı kepçe operatörünün sayesinde altınlarımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz.“ diye konuştu.