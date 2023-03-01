Yıkılan minare apartmanı ikiye böldü

İlçede bulunan 15 camiden 11 tanesinin ağır hasarlı olduğunu vurgulayan Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, “Hepimiz hem çok üzüldük hem de o gece dehşeti yaşadık. Sabah kalktığımızda minarenin 4 parçaya ayrıldığını gördük. Önce kimsenin enkaz altında kalmadığını düşünerek sevinmiştik ama ondan sonra 7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun altında kaldığını ve vefat ettiğini duyunca da çok üzüldük." dedi.





