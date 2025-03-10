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Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar

Bursa'da Osmangazi Belediyesi surların önündeki binaları yıkıp tarihi ön plana çıkarıyor. Tophane surlarında toprak kayması nedeniyle yıkımına karar verilen son 5 binanın üzerinde kepçeyi gören vatandaşlar, oruçluyken iftar saatine kadar vakit geçirmek için yıkım çalışmasını film izler gibi izliyor. Vatandaşların pür dikkat çalışmaları takip ettiği anlar ise an be an kameraya yansıdı. Belediye, 3 günlük çalışmayla surların önündeki binaları temizledi.

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 1

Bursa'da tarihi surların önüne yapılan binalar için bölgedeki heyelan sonrası kamulaştırma kararı verildi. Surların önünde kötü görüntü oluşturan son binaların yıkımı da Osmangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 2

Cadde üzerinde bulunan birahaneler yıkıldı, tarihi surlar ortaya çıktı. Çalışmalar tam gaz devam ederken, vinçlerin 5 katlı binaların yıkımı için tepesine bıraktığı kepçeler ilgi odağı oldu.

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 3

Vatandaşların yıkım çalışmalarını yakından takip ettiği ve pür dikkat, film izler gibi çalışmaları izlediği anlar kameraya yansıdı.

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 4

Bazıları, kilometrelerce yol gelip, iftar saatine kadar zaman geçirmek için çalışmaları yakından takip ederken, ortaya da komik görüntüler çıktı.

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 5

Çalışmaları takip eden bir vatandaş, "Buradaki çalışmaların başlaması sevindirici oldu. Aynı zamanda izlemesi de çok keyifli. Amcalar pür dikkat çalışmaları izliyor. Ben de izliyorum, başka yerlerden gelip buradaki çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar - 6


Başka bir vatandaş ise, "Setbaşı'ndan buraya gelip çalışmaları izliyorum. Aşağıda izleyince para istiyorlar. Biz de burada izliyoruz" ifadelerini kullandı.

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