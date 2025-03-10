Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar
Bursa'da Osmangazi Belediyesi surların önündeki binaları yıkıp tarihi ön plana çıkarıyor. Tophane surlarında toprak kayması nedeniyle yıkımına karar verilen son 5 binanın üzerinde kepçeyi gören vatandaşlar, oruçluyken iftar saatine kadar vakit geçirmek için yıkım çalışmasını film izler gibi izliyor. Vatandaşların pür dikkat çalışmaları takip ettiği anlar ise an be an kameraya yansıdı. Belediye, 3 günlük çalışmayla surların önündeki binaları temizledi.
Bursa'da tarihi surların önüne yapılan binalar için bölgedeki heyelan sonrası kamulaştırma kararı verildi. Surların önünde kötü görüntü oluşturan son binaların yıkımı da Osmangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.