Yıkım çalışmalarını film izler gibi izlediler: İftar saatini burada bekliyorlar

Çalışmaları takip eden bir vatandaş, "Buradaki çalışmaların başlaması sevindirici oldu. Aynı zamanda izlemesi de çok keyifli. Amcalar pür dikkat çalışmaları izliyor. Ben de izliyorum, başka yerlerden gelip buradaki çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.



