Yıkım durdurulmuştu: Diyarbakır'da bir kedi kurtarıldı

"İÇERİDE 3 KEDİ DAHA VAR"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi.



Diğer 3 kedi için de gerekli çalışmanın devletin tüm imkanlarıyla devam ettiğini kaydeden Kızılay, "AFAD ekipleri 4. katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz." dedi.