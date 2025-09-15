Yıkım kontrolden çıktı, beton parçaları yan binaya zarar verdi

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadaki beton parçaları, yandaki binanın bahçe katına düştü. Evde hasar oluştu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binadan düşen betonlar, yandaki bahçe katına zarar verdi.

Avcılar'a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Hilal Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Geçen hafta perşembe günü binanın yıkım çalışmaları başladı.

Yıkım çalışması sırasında yandaki bina zarar gördü. İki farklı zamanda büyük beton parçaları ve molozlar gürültüyle yandaki binanın bahçesine düştü.

Bina sakinleri panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Evde anne ve babası ile kalan İbrahim İncel, "Gündüz evde otururken yıkıldı. Zabıta ve polis gelip zabıt tuttu. Gerekeni yapacaklar" dedi.

Eşi ile evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ardından her tarafı toz kapladığını söyleyen Baba Sinan İncel ise, "Dışarı çıkmak istedik. Çıkamadık. İki duvarın çöktüğünü gördük. Bazı eşyalar hasar gördü. İki gün sonra tekrar çökme oldu." şekinde konuştu.

Tutanak tutmak istediklerini ancak yıkım ekibinin molozları temizlemekte ısrar ettiğini anlatan İncel, şöyle devam etti:

"Bu sırada bir başkası geldi, 'Siz benim ağabeyime nasıl saldırırsınız' diyerek bizimle kavga etmeye çalıştı. Ağabeyine kimse bir şey dememiş, dövmemiş. Anlamadan, dinlemeden konuştu. 'Kimse bahçemize izinsiz giremez, bekleyin' dedik. Polis, zabıta arkadaşlar geldi. 3- 4 gündür pencere açamaz olduk. Mağduruz."

Binanın yapımını üstlenen müteahhit molozların temizleneceğini ve tüm zararların karşılanacağını aileye bildirdi.

