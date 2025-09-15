Yıkım kontrolden çıktı, beton parçaları yan binaya zarar verdi

Eşi ile evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ardından her tarafı toz kapladığını söyleyen Baba Sinan İncel ise, "Dışarı çıkmak istedik. Çıkamadık. İki duvarın çöktüğünü gördük. Bazı eşyalar hasar gördü. İki gün sonra tekrar çökme oldu." şekinde konuştu.

Tutanak tutmak istediklerini ancak yıkım ekibinin molozları temizlemekte ısrar ettiğini anlatan İncel, şöyle devam etti:

"Bu sırada bir başkası geldi, 'Siz benim ağabeyime nasıl saldırırsınız' diyerek bizimle kavga etmeye çalıştı. Ağabeyine kimse bir şey dememiş, dövmemiş. Anlamadan, dinlemeden konuştu. 'Kimse bahçemize izinsiz giremez, bekleyin' dedik. Polis, zabıta arkadaşlar geldi. 3- 4 gündür pencere açamaz olduk. Mağduruz."

Binanın yapımını üstlenen müteahhit molozların temizleneceğini ve tüm zararların karşılanacağını aileye bildirdi.