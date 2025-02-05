Yıkım sırasında zarar gören binada yaşamaya devam ediyorlar

Zarar gören binalarıyla ilgili yürütülen yasal sürecin devam ettiğini ifade eden Oskan ise şunları söyledi:

“Binamız, 30 yıllık bir binadır. Yanında bulunan Özbek Apartmanı yıkılınca bizim binada zarar gördü. Bunun için yetkililer bize 'binayı boşaltın' dediler. Biz de 30 dairelik binayı boşaltmak zorunda kaldık. Binayı boşaltınca yalnız herhangi bir destek veya hak sahipliğimiz yok şu anda.

Bugün bir ev kiralamanın maliyeti 15 bin TL. Bir evi kiralık olarak tuttuğun zaman bir depozito, bir peşinat istiyor, taşıma parası da dahil olmak üzere yaklaşık bir aylık masraf 60-70 bin TL'yi buluyor. Biz burada iki aile oturuyorduk. Annem ayrı ben ayrı oturuyordum. İki ev taşımışım, bir aylık masrafımız 130 bin TL’dir. Binadakilerin yüzde 80’i inşaatlarda çalışıyor. İnsanlar büyük mağduriyet yaşıyorlar. Hala içeride kalan aileler var. Binamızda 30 aile var, 5 aile çıkamadı.''