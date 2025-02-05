Yıkım sırasında zarar gören binada yaşamaya devam ediyorlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır’daki Özbek Apartmanı, Aralık 2024’te kontrollü yıkım sırasında çökerek bitişiğindeki Buhara 2 Apartmanı’nda hasara yol açtı. Tahliyesine karar verilen apartmanda 5 aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşamaya devam ediyor.
Dış cephesi ve bazı kolonları hasar gören apartmanda yaşayanların yıkım firmasıyla ilgili yaptığı şikayetin ardından yapılan incelemede, apartmanın boşaltılmasına karar verildi.