Yıkım uydulardan böyle gözlendi

Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan ilk görüntü İslahiye'ye ait. Görüntüde Gaziantep'in ilçesinde ciddi yıkım olduğu görülüyor. Yerleşim yerinin ana yollarının etrafındaki çok katlı binalar yıkılmış vaziyette. Ayrıca, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki tek ve çift katlı olduğu anlaşılan yapılarda da çok ciddi hasar olduğu görüntüden anlaşılıyor.

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Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı.

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Önemli kriz ve felaketlerin yaşandığı bölgelerden uydu görüntüsü paylaşan Maxar şirketi, Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk fotoğrafları paylaştı.

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Şirketin paylaştığı karşılaştırma amaçlı 4 Ekim 2022 ile 7 Şubat 2023 tarihli İslahiye'ye ait uydu görüntülerinde yerleşim yerindeki yıkım net olarak anlaşılıyor.

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Şirket, hava durumu ve bulutlar nedeniyle yeni görüntü elde etmenin zorluluğuna dikkat çekti.

Yıkım uydulardan böyle gözlendi - 5

Şirket, hava durumu ve bulutlar nedeniyle yeni görüntü elde etmenin zorluluğuna dikkat çekti. Şirketin yakın zamnanda yeni fotoğraflar yayınlaması da bekleniyor.

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İslahiye'nin ana caddesi üzerindeki bazı çok katlı olduğu anlaşılan binaların yıkıldığı anlaşılıyor.

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Aynı şekilde, yerleşim yerinin merkezinin dışındaki (fotoğrafın sol alt bölümünde) bazı daha az katlı binaların olduğu bölümde yıkım yaşandığı görülüyor.

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Uydu görüntüsünde yardım amaçlı araçların ana yollarda park etmiş hali de görülüyor. Ana yol ciddi şekilde trafik yoğunluğu da yaşıyor. İslahiye 67 bin nüfusa sahip. İslahiye’nin, doğu ve güneydoğusunda Kilis, güney ve güneybatısında Hatay, batısında Osmaniye, kuzey ve kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneyinde de Suriye bulunuyor.

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