Yıkım uydulardan böyle gözlendi

Uydu görüntüsünde yardım amaçlı araçların ana yollarda park etmiş hali de görülüyor. Ana yol ciddi şekilde trafik yoğunluğu da yaşıyor. İslahiye 67 bin nüfusa sahip. İslahiye’nin, doğu ve güneydoğusunda Kilis, güney ve güneybatısında Hatay, batısında Osmaniye, kuzey ve kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneyinde de Suriye bulunuyor.