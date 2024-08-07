Yılancı Osman’ın hayatından aile dramı çıktı: “Bende ne evlat, ne eş, ne kardeş acısı kaldı” (Yılancı Osman kimdir?)

Yaşananlardan eski eşini sorumlu tutan Osman Aslan, şunları söyledi:

“Ben bağrıma beton bastım. Bende ne evlat ne eş ne kardeş acısı kaldı. Babam öldüğünde cenazesine bile gitmedim. Ben çocukken ailem Adıyaman’da keçi yetiştiriciliği yapıyordu. Ben ise istemiyordum.

Tüccardım, varlıklıydım, hepsine yedirdim içirdim. O dönem 300 işçinin yevmiyesini günlük kazanıyordum ama boşmuş demek ki. 7 çocuğum vardı, 3’ü gitti. Hiçbiriyle görüşmek istemiyorum.

Böyle olmasaydı, torunlarımı kucağıma alıp yaylalarda, lüks içinde yaşatacaktım. Yoksa benim ne işim var ayranla, köfteyle? Şimdi gece 02.00’de uyanıp ayranla çiğ köfte yapıp satıyorum ama şerefimle yaşıyorum. Aradan geçen süreçte ne ailemde ne de ticarette yüzüm gülmedi. Çok kez dolandırıldım. Beni öldürdüler. Derdimi anlatsam 1 sene dinlersiniz. Ben insanlardan darbe yedikçe yılanları sevmeye başladım.”