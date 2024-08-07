Yılancı Osman’ın hayatından aile dramı çıktı: “Bende ne evlat, ne eş, ne kardeş acısı kaldı” (Yılancı Osman kimdir?)
Adana’da son yıllarda otogarda çiğ köfte ve ayran satarak yılanlarla birlikte yaptığı hareketlerle sosyal medyada ünlenen Yılancı Osman’ın hayatından aile dramı çıktı. Osman Aslan’ın, ilk eşinden 3 çocuğunu cinayet, kaza ve intihar nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Gençliğinde tüccarlık yaptığı için varlıklı olduğunu ancak aile ve iş hayatındaki talihsizlikler nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Yılancı Osman, “Torunlarımı kucağıma alıp yaylalarda, lüks içinde yaşatacaktım. Yoksa benim ne işim var ayranla, köfteyle? Şimdi gece 02.00’de uyanıp, ayranla çiğ köfte yapıp satıyorum ama şerefimle yaşıyorum.” dedi.
Kentte geçen yıllarda dolandırıldığı kişilerin kimlik kartını afişe bastırıp megafonla bağırarak sokakları dolaşan, ceza aldığı için de sattığı zeytin, zeytinyağı, salça gibi ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, 3 yıl önce otogarda çiğ köfte ve ayran satmaya başladı.