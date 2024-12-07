Yılbaşı çiçeği kokinanın bakımında yapılan bu hata ömrünü azaltıyor: Kokina çiçeği suya konur mu?

Kokina (Ruscus aculeatus), Akdeniz iklimine özgü dikenli ve yaprak görünümlü dalları olan bir bitkidir. Özellikle yılbaşı dönemlerinde süsleme amacıyla yaygın olarak kullanılır. Kokina, kırmızı meyveleri ve parlak yeşil yapraklarıyla dikkat çeker.



Türk kültüründe yılbaşı ile özdeşleşmiş olan kokinanın, evde yıl boyunca taze kalmasının şans ve bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle Aralık ayında çiçekçilerde sıkça rastlanır. Aslında kokinanın kırmızı meyveleri ve yeşil dalları farklı bitkilerden gelir ve çiçekçiler tarafından elle bağlanarak hazırlanır. Bu özenli hazırlık, kokinayı özel kılan detaylardan biridir.