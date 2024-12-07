Yılbaşı çiçeği kokinanın bakımında yapılan bu hata ömrünü azaltıyor: Kokina çiçeği suya konur mu?
Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor. Yılbaşının simgesi haline gelen kırmızı meyveli kokina çiçeğinin, bir yıl boyunca taze ve canlı kalmasının, eve bereket ve mutluluk getireceğine dair eski bir inanış vardır. Parlak yeşil dalları ve göz alıcı kırmızı meyveleriyle yeni yıl süslemelerinin vazgeçilmezi olan kokina, umudu ve şansı simgeler. Ancak kokina bakımında yapılan bazı hatalar çiçeğin ömrünü azaltır. Peki, kokina çiçeği suya konur mu? Kokina bakımında nelere dikkat etmeli?
Kokina (Ruscus aculeatus), Akdeniz iklimine özgü dikenli ve yaprak görünümlü dalları olan bir bitkidir. Özellikle yılbaşı dönemlerinde süsleme amacıyla yaygın olarak kullanılır. Kokina, kırmızı meyveleri ve parlak yeşil yapraklarıyla dikkat çeker.
Türk kültüründe yılbaşı ile özdeşleşmiş olan kokinanın, evde yıl boyunca taze kalmasının şans ve bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle Aralık ayında çiçekçilerde sıkça rastlanır. Aslında kokinanın kırmızı meyveleri ve yeşil dalları farklı bitkilerden gelir ve çiçekçiler tarafından elle bağlanarak hazırlanır. Bu özenli hazırlık, kokinayı özel kılan detaylardan biridir.