Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı

Olay sırasında Melek Nur Özgener’in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti.

Olayı gerçekleştiren kişinin isminin Ercan Ş. olduğu belirlenmişti.