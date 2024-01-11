Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı
İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi başından vurularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i öldürdüğü gerekçesiyle aranan Ercan Ş., Alibeyköy’de polis operasyonuyla yakalandı. Daha önceden 48 suç kaydı bulunan Ercan Ş., ifade vermeyi reddedip, susma hakkını kullandı. Ercan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da yılbaşı gecesi Melek Nur Özgener’i başından vurarak öldüren Ercan Ş., polisin operasyonuyla yakalandı.