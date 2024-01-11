Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı

İstanbul Fatih’te yılbaşı gecesi başından vurularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i öldürdüğü gerekçesiyle aranan Ercan Ş., Alibeyköy’de polis operasyonuyla yakalandı. Daha önceden 48 suç kaydı bulunan Ercan Ş., ifade vermeyi reddedip, susma hakkını kullandı. Ercan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 1

İstanbul’da yılbaşı gecesi Melek Nur Özgener’i başından vurarak öldüren Ercan Ş., polisin operasyonuyla yakalandı.

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Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 2

Fatih, Ali Kuşçu mahallesinde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda Melek Nur Özgener, başından tabancayla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde hastaneye bırakılmıştı. Melek Nur Özgener, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirmişti.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 3

Olay sırasında Melek Nur Özgener’in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak, “Seni mi vurayım, yoksa seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti.

Olayı gerçekleştiren kişinin isminin Ercan Ş. olduğu belirlenmişti.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 4

OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin izini önceki gün Alibeyköy’de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı öğrenilen şüpheli Ercan Ş. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 5

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli kendisini yakalayan polislere olayın bir kaza sonucu meydana geldiğini söylerken, resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderildi.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 6

48 SUÇ KAYDI VAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden 48 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Ercan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşı gecesi öldürülen Melek Nur’un katili yakalandı: Susma hakkını kullandı - 7
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