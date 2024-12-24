Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler
Yeni yıla sayılı günler kala, Edirne'de Bulgar ve Yunan turist yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki oteller ve eğlence mekanlarındaki rezervasyonlar yüzde 50'ye ulaştı. Kur farkından dolayı Yunanların euro, Bulgarların ise leva harcadığını ifade eden uzmanlar, "Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum." diye konuştular.
Türkiye'deki kur farkından dolayı, iğneden ipliğe tüm alışverişlerini Edirne'den yapan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşı gecesi için de otel ve eğlence merkezlerindeki rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor.