Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler

Yeni yıla sayılı günler kala, Edirne'de Bulgar ve Yunan turist yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki oteller ve eğlence mekanlarındaki rezervasyonlar yüzde 50'ye ulaştı. Kur farkından dolayı Yunanların euro, Bulgarların ise leva harcadığını ifade eden uzmanlar, "Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum." diye konuştular.

Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler - 1

Türkiye'deki kur farkından dolayı, iğneden ipliğe tüm alışverişlerini Edirne'den yapan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşı gecesi için de otel ve eğlence merkezlerindeki rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler - 2

Yeni yıla bir hafta kala, kentteki eğlence mekanları ve otellerde doluluk oranı yüzde 50'ye ulaşırken bu sayının yılbaşı gecesi yüzde 100'e çıkması bekleniyor.

Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler - 3

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki beklentiye değinerek "Doluluk oranlarının yüksek olacağını düşünüyorum. Yunan ve Bulgar turistleri etkileyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü kur farkından dolayı Yunanlar euro, Bulgarlar leva harcıyor. Bize göre her ikisinin de para birimi daha değerli. Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler - 4

"YOĞUN ALIŞVERİŞ VAR"

Kentte yılbaşı yaklaştıkça komşu ülkeden gelen turistlerin alışverişlerinin de arttığını söyleyen Irmak, "Yunan ve Bulgar vatandaşı komşularımızın özellikle Bulgaristan'da ve Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın da şehrimize gelip ciddi alışveriş yaptıklarını yıllardan beri hepimiz biliyoruz. Yılbaşı üzeri yoğun bir alışveriş olayı var Edirne'de. Yunanlar, Bulgarlar çarşıda sizin de malumunuz gelip gidiyorlar. 24 Aralık'a kadar alışverişler en üst seviyeye çıkıyor. Ondan sonra, Noel tatili nedeniyle işler durgunluğa geçiyor. Ocak, şubat sonuna kadar bu durgunluk devam ediyor." dedi.

Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler - 5

"REZERVASYONLARIN YÜZDE 40'INI BULGARLAR OLUŞTURUYOR"

Kentte eğlence mekanı işleten bir işletmeci ise doluluk oranlarının şu anda işte yüzde 70’lerde olduğunu dile getirdi.

"Muhtemelen bu hafta sonu gelmeden zaten tamamen dolarız. Bulgar turistleri var, doluluk oranının yaklaşık yüzde 40’ını onlar oluşturuyor." diye konuşan işletmeci, "Bulgarlar yaklaşık bir ay önce başladı ama son bir haftadır bizim de kendi yerel halktan gelen yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

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