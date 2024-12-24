Yılbaşı için akın akın geliyorlar: Kur farkını fırsat bildiler

"REZERVASYONLARIN YÜZDE 40'INI BULGARLAR OLUŞTURUYOR"

Kentte eğlence mekanı işleten bir işletmeci ise doluluk oranlarının şu anda işte yüzde 70’lerde olduğunu dile getirdi.

"Muhtemelen bu hafta sonu gelmeden zaten tamamen dolarız. Bulgar turistleri var, doluluk oranının yaklaşık yüzde 40’ını onlar oluşturuyor." diye konuşan işletmeci, "Bulgarlar yaklaşık bir ay önce başladı ama son bir haftadır bizim de kendi yerel halktan gelen yoğun talep var." ifadelerini kullandı.