Yılbaşı ne zaman? 2025 yılbaşına kaç gün kaldı?

Vatandaşlar 2025 yılbaşına dair araştırmalara başladı. Vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini merak ediyor. 30 Ekim günü itibariyle yeni yıla 62 gün kaldı. İşte 2025 yılbaşı günü tarihi...