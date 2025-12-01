Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 yılbaşı tatili takvimi
01.12.2025 08:48
Tuğba Öztürk
Yeni yıla girmenin heyecanı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın ve özellikle çalışanların en çok merak ettiği konu, 2026 Yılbaşı tatili takvimi oldu. Yılbaşı resmi tatilinin hafta içine denk gelip gelmediği, şimdiden plan yapma telaşındaki herkesin gündeminde. Peki, Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 yılbaşı tatili kaç gün olacak?
2026 yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca vatandaş yeni yıla girmenin coşkusunu sevdikleriyle paylaşacak. Çalışan vatandaşlar ise 1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor.
2026 YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan yılbaşı gecesi olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak 2026 Perşembe günü uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.