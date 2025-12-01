Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 yılbaşı tatili takvimi

2026 yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca vatandaş yeni yıla girmenin coşkusunu sevdikleriyle paylaşacak. Çalışan vatandaşlar ise 1 Ocak yılbaşı resmi tatilinin bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor.