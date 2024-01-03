Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DAEŞ üyeleri, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda yakalanan terör örgütü üyelerinin, keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 1

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Türkiye’deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen DAEŞ’in eylem hücresini çökertti.

İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlend. 39 adrese eş zamanlı yapılan baskında Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 2

Sansasyonel eylem hazırlığı sırasında güvenlik ve istihbarat birimlerince çökertilen hücredeki DAEŞ üyelerinin TEM Şube’deki sorgusu ise tamamlandı.

Aralarında hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen “Abu Yakin El- Iraki” kod adlı Micbel El-Şuveyhi, “Ebu Leys” kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim ve “Abdullah El Cumeyli” kod adlı İyheb El-Ani’nin de bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 3

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu hücre üyeleri ile birlikte diğer DAEŞ üyelerinin, Selman-ı Farisi Taburu adlı Türkiye’deki yapıda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca Türkiye’deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığında olan DAEŞ şüphelerinin keşif ve gözetleme görüntüleri ortaya çıktı.

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 4

Terör örgütü içindeki yapıda sözde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim İbrahim’in ülkedeki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak‘ın Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 5

Saldırı talimatının örgütün hangi kolundan geldiği araştırılırken, sorguda çözülen hücredeki kilit isimlerden Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani’nin ilk ifadelerinde, DAEŞ’e katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de örgüt içindeki faaliyetleri ve ülkede DAEŞ bağlantılı kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştıkları öğrenildi.

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 6

Çapraz sorguda çözüldükleri anlaşılan hücre üyeleri ile ilgili görüntülerin, tasarlanan eylemin öncesindeki keşif görüntüleri olduğu aktarıldı.

Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı - 7
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