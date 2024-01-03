Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye’deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DAEŞ üyeleri, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda yakalanan terör örgütü üyelerinin, keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Türkiye’deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen DAEŞ’in eylem hücresini çökertti.İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlend. 39 adrese eş zamanlı yapılan baskında Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalandı.