Yılbaşı öncesi eylem arayışındaki DAEŞ hücresi çökertildi | Şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu hücre üyeleri ile birlikte diğer DAEŞ üyelerinin, Selman-ı Farisi Taburu adlı Türkiye’deki yapıda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca Türkiye’deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığında olan DAEŞ şüphelerinin keşif ve gözetleme görüntüleri ortaya çıktı.