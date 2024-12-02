Yılbaşı öncesi hırsızlar kümeslere dadandı: "Biz besliyoruz büyütüyoruz zamanı geldi mi çalıp götürüyorlar"

“YILBAŞI HAZIRLIĞI YAPIYORLAR”

Çalınan hayvanlara bakan Nurullah Sarıdağ,“Biz Burada kendimizce birkaç tane hayvan besliyoruz. Biz besliyoruz büyütüyoruz zamanı geldi mi çalıp götürüyorlar. Bu yaz beş hayvanım çalındı. Şimdi de üç tane daha hayvanım çalındı. Gece gelmişler çuvalın içine koyup götürmüşler. Tavuklar da vardı ama onları almamışlar şimdi hindiler para ettiği için hindiler götürmüşler.