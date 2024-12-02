Yılbaşı öncesi hırsızlar kümeslere dadandı: "Biz besliyoruz büyütüyoruz zamanı geldi mi çalıp götürüyorlar"
İstanbul’da lüks restorantlarda 10 bin TL’ye satılan yılbaşı hindisi, hırsızların hedefi oldu. Yeni yıla sayılı günler kala kümeslere dadanan hırsızlar kamerayla görüntülendi. Hindilerin sahibi olan Nurullah Sarıdağ, hırsızlığa tepki gösterdi.
Yeni yıl yemeği olarak adlandırılan Hindi, yılbaşına sayılı günler kala hırsızların hedefi oldu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir ahıra gelen 2 kişi, içeride olan hindilerden 3 tanesini beraberinde getirdikleri çuvala koyarak çaldı.