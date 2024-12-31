Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı! Sahte içki nasıl anlaşılır, alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?
Yılbaşı öncesinde eğlenme mekanlarında gıda ve sahte içkiye karşı denetimler hızlandı. Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır?, Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?
Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündemine oturdu. Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor.
İstanbul'da son haftalarda yaklaşık 40 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.