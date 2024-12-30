Yılbaşı tatil takvimi: 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?
Yeni yıla sayılı saatler kala çalışanlar ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi, yılbaşı tatil takvimini araştırmaya başladı. Özellikle şehir veya yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?
2024 yılının son günlerini yaşayan vatandaşlar yılbaşı tatil takvimini merak ediyor. Bu yıl yılın son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık akşamı, "Yılbaşı Gecesi" olarak kutlanıyor. Bu gece, çeşitli eğlenceler, yemek davetleri ve etkinliklerle karşılanıyor. Bu özel gün için plan yapan vatandaşlar, 31 Aralık Salı gününün tatil edilip edilmediğini merak ediyor.