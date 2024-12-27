Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
31 Aralık 2024 günü, gece yarısından sonra yeni yıla girilecek ve 2025 yaşanmaya başlanacak. Her yılbaşı öncesi olduğu gibi bugün de resmi tatil hakkındaki araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
2025'e girmemize günler kala vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.