Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

2025'e girmemize günler kala vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 31 Aralık'ın tatil durumu. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor.