Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
Yeni yıla az bir zaman kala, "31 Aralık yarım gün mü olacak?" sorusu, o gün için plan yapmak isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. "31 Aralık yarım gün mü olacak?" sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre planlarını netleştirecek. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?
31 Aralık 2024 tarihinin durumu, yeni yıl tatillerini planlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Yılın son gününe dair bir takım planları olan kişiler, bu kapsamda resmi bilgilere ulaşmak istiyor. İşte, yılbaşı tatilinde son durum...