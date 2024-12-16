Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK TATİL Mİ?



31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.