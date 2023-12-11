Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak? 31 Aralık tatil mi?

2023 yılının son günleri yaklaşırken, 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ve 1 Ocak 2024 tarihinin hangi güne geldiği merak ediliyor. Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne geldiğini ve 31 Aralık tarihinin yarım gün olup olmadığını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2024 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi olacak.