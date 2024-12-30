Yılbaşı üzümleri yola çıktı
Yılbaşı sofralarını süsleyecek olan üzümler, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki bağlardan taze kesilerek pazarlardaki yerini alıyor.
anisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinde ağustos ayında başlayan hasat dönemi Sarıgöl ilçesindeki örtü altı bağlar sayesinde devam ediyor. Yeni yıla saatler kala hala 2024 sezonu üzümlerinin Sarıgöl'de soğuk hava deposunu andıran bağlarda kesimleri devam ederken kesilen üzümler kamyonlara yüklenerek çevre il ve ilçelerdeki pazarlara gönderiliyor.