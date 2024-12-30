Yılbaşı üzümleri yola çıktı

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir, “Örtü altı sistemde üzümler dalında yılın son ayının sonuna kadar taze olarak bekliyor. Tek sıkıntı kesim sırasında yağmurlar yağdığında bağların çamur olması. Buna rağmen kesim hız kesmeden devam ediyor. Bende 70 dönüm bağ var. Bağımın çoğu hasat edildi elimde şuan 8-10 ton arası dalında üzümüm kaldı. Yılbaşı olması nedeniyle sabah ve öğleden sonrası kesim yapıyoruz. Bugün Denizli ve İzmir illerine yılbaşı için üzüm kesimleri yapıyoruz. Bugün ve yarın yılbaşı sofralarına dalından Sultaniye üzüm kesimini yapacağız. Elimdeki üzümler de ocak ayı içinde bitecek ve bağlarımızı 2025 yılı üzüm sezonuna hazırlamaya başlayacağız.” dedi.