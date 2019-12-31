Yılbaşına saatler kala Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı

İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yılbaşı kutlamalarının en yoğun yaşandığı mekanlar arasında yer alıyor.
Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.
Öğle saatlerinde itibaren Taksim Meydanı'nda girmek isteyen vatandaşlar başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi.
İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.
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